Adeyemi-Napoli, Romano: "Contatti costanti in giornata sia lato club che giocatore"

Il Napoli non molla la pista Karim Adeyemi per sostituire Kvaratskhelia, anzi, la trattativa è viva. Non si è ancora entrati nella fase clou, ma l'operazione potrebbe decollare a breve: in giornata infatti sono proseguiti i discorsi sia con il Borussia Dortmund che con l'attaccante tedesco. A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "Adeyemi al Napoli? Contatti costanti anche oggi sia lato club che giocatore".

