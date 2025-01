Adeyemi-Napoli, trattativa in corso. Romano: "Il Dortmund sta lavorando per il sostituto"

Il Napoli in alternativa ad Alejandro Garnacho cerca di strappare il sì di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Le ultime sull'operazione le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Il Borussia Dortmund considera Kevin Schade il suo obiettivo prioritario se Karim Adeyemi si trasferisse al Napoli. Sono in corso le trattative per Adeyemi mentre il BVB sta lavorando su Schade come valida opzione nella lista dopo le ottime prestazioni con il Brentford".

🚨🟡️ Borussia Dortmund consider Kevin Schade their priority target if Karim Adeyemi joins Napoli.



Negotiations ongoing for Adeyemi while BVB work on Schade as strong option on the list after excellent performances with Brentford. pic.twitter.com/JeZrrW9wpy