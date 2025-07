Adeyemi, niente Juventus: ha già deciso quale sarà il suo futuro

Karim Adeyemi era stato accostato al Napoli a gennaio. Trattativa fallita per il 'no' del giocatore che voleva restare al Borussia Dortmund e finire il campionato. Ora il suo nome è stato accostato alla Juventus ma secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, la volontà del giocatore pare essere sempre la stessa: restare a Dortmund. Quindi molto probabilmente Adeyemi rinvierà al futuro l'addio dalla Bundes. Il suo futuro salvo sorprese sarà ancora in Germania. Il Napoli intanto ha da tempo cambiato obiettivi per l'attacco. Oltre a Lang lavora a un altro colpo, un altro esterno.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione: è lui il principale obiettivo per completare la batteria delle ali a disposizione di Conte. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo.