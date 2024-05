Ag. Baniya: "Piaceva a Giuntoli, ora non è sulla bocca di ADL. Iniziamo a chiacchierare..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente tra gli altri del difensore del Trabzonspor Baniya

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Bia, agente tra gli altri del difensore del Trabzonspor Rayyan Baniya, accostato anche al Napoli: Baniya è stato convocato anche della nazionale turca, è sulla bocca di tanti. Al momento non su quella di De Laurentiis, nel senso che stiamo iniziando a chiacchierare, ma non c’è nulla di concreto. Piaceva tantissimo a Giuntoli. Non so se il Napoli sia ancora interessato a lui, vedremo.

E’ come Bremer, non eccelso tecnicamente, ma può giocare sia a destra che a sinistra e la difesa a 3 è una manna che cade dal cielo perché Baniya è velocissimo. E’ nato in Italia, da mamma turca, per cui ha le sembianze dei turchi, ma fa ridere perchè poi parla con l’accento bolognese”.