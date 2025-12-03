Ag. Bonny rivela: "Napoli era molto interessato, ma non ha affondato il colpo"

vedi letture

Federico Pastorello, agente di Lukaku e Meret, ha parlato a Tmw di un suo assistito seguito in estate dal Napoli.

Ti aspettavi un impatto così importante di Bonny all'Inter?

"Con tutta onestà non mi ha sorpreso. Non mi ha sorpreso perché dal punto di vista qualitativo, tecnico e tattico Bonny ha qualcosa in più. Oggi la sfida è quella di riconfermarsi e continuare a fare bene, il ragazzo è serio e ha grandi valori. Sono convinto che darà una grossa mano all'Inter fino alla fine della stagione".

C'erano anche altre squadre che lo volevano in estate?

"In Italia anche il Napoli era molto interessato, anche se poi alla fine non hanno mai affondato il colpo. Abbiamo avuto diversi contatti anche con club di Premier, ma alla fine credo la differenza l'abbia fatto il direttore Ausilio. Ha subito fatto capire al ragazzo che sarebbe stato il suo unico obiettivo e poi alla fine la scelta è stata abbastanza semplice".