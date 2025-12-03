Riscatto Hojlund, Scotto: "Sapete cosa filtra dal Napoli?"

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto nel corso di Pausa-caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando delle possibili mosse sul mercato di gennaio.

"Riscatto Hojlund con la Champions? Servirebbe un po' di chiarezza, da quello che emerge sponda Napoli, quindi Manna e i suoi collaboratori, si parla di Hojlund come di un calciatore che volendo si può anche non riscattare. Io penso che l'accordo per il riscatto c'è con la Champions, ma credo - ed è un mio pensiero - che il Napoli ritiene Hojlund ancora un giocatore in prestito e quindi potrebbe esserci una rinegoziazione con lo United, nel caso. Anche Hojlund vuole riconquistarsi questa conferma".