Napoli aveva pensato a Krstovic, l'agente: "Fatto sondaggio in estate"

Nikola Krstovic in estate si era trasferito dal Lecce all'Atalanta per circa 25 milioni di euro. Ma prima della chiusura dell'affare anche il Napoli aveva pensato a lui dopo l'infortunio di Lukaku. Lo conferma il suo agente Federico Pastorello, procuratore anche di Meret e Lukaku.

Con lui nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di TMW abbiamo ripercorso quella trattativa: "I suoi agenti ci hanno dato disponibilità a lavorare insieme e posso dire che realmente c'erano tanti club in Premier e in Bundesliga che lo volevano, alcuni anche in Italia. Ma la sensazioni avuta con l'Atalanta è che loro fossero più convinti degli altri".

Non solo l'Atalanta. In Italia anche la Roma si era mossa con insistenza: "Si è vero, i giallorossi erano interessati e aveva fatto un sondaggio anche il Napoli. Sul calciatore c'erano parecchi club, ma alla fine vai a suggerire al calciatore quella che sembra la soluzione migliore. La società che ti cerca di più perché quando arrivi da un club relativamente piccolo a un altro super ambizioso il fatto di essere cercato con grande insistenza fa la differenza. D'Amico ha fatto un bel percorso col giocatore per fargli capire che sarebbe stata la scelta giusta anche per lui".