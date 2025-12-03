C'è un centrocampista che piace molto a Conte, ma c'è un problema

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto nel corso di Pausa-caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando delle possibili mosse sul mercato di gennaio: "Guendouzi perché mi risulta che a piace molto a Conte, è un calciatore che costa molto, la Lazio sicuramente farebbe una valutazione importante, però anche in questo caso è un nome che può arrivare sicuramente in futuro, non adesso a gennaio.

Qual è la priorità? Secondo me la priorità è un giovane e quindi un calciatore di prospettiva e quindi dobbiamo tenere da parte questi nomi che abbiamo citato adesso da Guendouzi, Ederson eccetera", le sue parole.