Retroscena De Bruyne: lo voleva il Marsiglia di De Zerbi, ma Napoli era già in chiusura

Tra le possibili destinazioni valutate per Kevin De Bruyne la scorsa estate c’era anche l’Olympique Marsiglia. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del club francese, Mehdi Benatia. Le sue dichiarazioni, rilasciate a RMC e riportate dall’edizione online de L’Équipe, ricostruiscono così il retroscena sul centrocampista belga.

"Avevo parlato con De Bruyne, volevo incontrarlo. Era svincolato. Pensavo che con l’allenatore, Roberto De Zerbi, potesse essere una soluzione interessante. Ma era già troppo avanti nella trattativa con il Napoli".