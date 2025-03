Ag. Caprile: "Se il Cagliari vorrà riscattarlo, il Napoli non potrà impedirlo"

vedi letture

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli in prestito al Cagliari, ha parlato del futuro dell'estremo difensore a Stile Tv: "Caprile chiedeva continuità e la decisione di andare via è stata presa in accordo con il mister e la società. Con il massimo rispetto, le scelte a Napoli erano state fatte e quindi si è cercata un’altra via per continuare a crescere. Elia è al Cagliari in prestito con diritto di riscatto e quindi a fine stagione il Cagliari deciderà se riscattarlo o meno.

Il Cagliari ha quindi un’opzione e se deciderà di riscattarlo, il Napoli non potrà impedirlo. Da qui alla fine della stagione però, c’è ancora tanto da fare, Elia vuole salvare il Cagliari".