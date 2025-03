Ag. Caprile: "Tutti hanno chiesto informazioni! Il Cagliari può riscattarlo, ma è da vedere"

vedi letture

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Caprile? Tecnicamente c’è un prestito con diritto di riscatto, ma è tutto da vedere. C’è da tener conto delle intenzioni di tutti, ma tecnicamente il Cagliari ha la possibilità di riscattare Caprile. Delle cifre è meglio che ne parlino i club interessati. I portieri italiani? Elia sta dando tutto sè stesso per provare a migliorarsi tutti i giorni ed alzare il suo livello. La scelta di andare al Cagliari, dopo l’esperienza semestrale di Napoli, è stata positiva perché gli permette di crescere.

Richieste dalle big italiane? Le chiacchiere e le informazioni le chiedono tutti, un ragazzo come Elia che è ancora giovane è normale che susciti interesse e curiosità in giro. Ma è tutto da vedere il futuro, guardiamo al presente in maniera serena e pensa alla salvezza del Cagliari”.