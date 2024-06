Ag. Chiesa stoppa la Roma: aspetta l'Europeo per convincere Motta

La trattativa tra la Roma e Chiesa stenta a decollare: il suo agente vuole aspettare EURO 2024 per sperare nel dietrofront di Motta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è alla ricerca di un attaccante e il nome di Federico Chiesa è in cima alla lista dei giallorossi. Infatti nei prossimi giorni, probabilmente tra martedì e mercoledì, ci sarà un incontro nella Capitale tra il club e Fali Ramadani, agente del giocatore bianconero. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, la trattativa non è però in fase di decollo.

Infatti Federico Chiesa e il suo entourage non vorrebbero effettuare alcun movimento prima dell'Europeo 2024. Non solo per l'intenzione di concentrarsi sulla competizione ma anche per sperare di convincere Thiago Motta, in quanto è stato proprio il nuovo tecnico bianconero a ritenere il classe '97 sacrificabile nel progetto Juventus.