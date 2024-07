Ag. Gaetano: "Deciderà Conte, se non lo riterrà idoneo prenderemo un'altra strada"

Nella conferenza stampa odierna per chiarire il caso Di Lorenzo, l'agente Mario Giuffredi ha parlato in un passaggio anche di Folorunsho che firmerà il comntratto e degli altri suoi assistiti.

Folorunsho rinnova? "Abbiamo trovato un accordo, quando arriverà in ritiro firmerà i contratti ed il Napoli annuncerà il rinnovo".

Il 24 aprile dicesti che nessuo dei tuoi assistiti sarebbe andato via. "La gente pensa che quando io parlo o sono uno scemo o parlo tanto per parlare perché sono un chiacchierone, invece io so quando e come devo dire le cose. Il 24 aprile dissi quella cosa e alla fine così sarà. Chi può andare via è Mario Rui perché dopo 7 anni sente la voglia di avvicinarsi a casa sua, ma accadrà solo se ci sarà l'occasione e anche il club lo aiuterà. Dopo 7 anni uno sente la necessità di avvicinarsi alla famiglia. Politano rimarrà, Di Lorenzo rimarrà, Folorunsho rimarrà, Gaetano invece sarà una scelta del mister: se Conte non lo riterrà idoneo noi prenderemo un'altra strada. Mi dispiace che la gente parli prima di vedere la fine del film".