Ag. Laurienté: "Napoli? Ci sono stati sondaggi, ma il Sassuolo è stato chiaro"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Roberto Meloni, agente di Armand Laurientè del Sassuolo: "Mi preoccuperei se segnasse contro il Napoli! Diciamo che ci sono stati dei sondaggi col Napoli, ma Carnevali è stato abbastanza chiaro: il Sassuolo ad oggi ha un attacco importante, difficilmente gli uomini migliori partiranno nell'ultima parte del mercato, poi vediamo se accadrà qualcosa. Sabato credo che assisteremo ad una bella partita, il Sassuolo vorrà mostrare di non essere la società dell'anno scorso, vuol ben figurare".

Le ultime sul futuro di Laurienté

Il Besiktas ha presentato un'offerta di 17 milioni di euro per l'esterno offensivo, a cui propone un contratto quadriennale da 2.5 milioni di euro a stagione. A riferirlo sono i colleghi di Sportmediaset. Sebbene il Sassuolo consideri il giocatore incedibile e chieda una cifra superiore, almeno 20 milioni, la volontà di Laurienté di trasferirsi in Turchia potrebbe fare la differenza. L'attaccante ha infatti già comunicato al club e all'allenatore la sua intenzione di accettare la destinazione