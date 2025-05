Ag. Marianucci: "Tutto fatto col Napoli, perfetto per Conte. L'1 giugno l'annuncio"

In attesa di De Bruyne, il primo colpo ufficioso del Napoli è stato Marianucci dall'Empoli. Il Napoli lo aveva bloccato mesi fa e ora c'è attesa per l'annuncio. Il suo agente, Mario Giuffredi, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: "Marianucci? Abbiamo trovato tutti gli accordi tra noi, Empoli e Napoli. Quest’accordo si deve formalizzare il 1 giugno e a breve, come da accordi presi, lo faremo.

Marianucci ha una grandissima personalità, è un ragazzo intelligente. Per me può fare la stessa carriera di Di Lorenzo con la differenza che Di Lorenzo è arrivato al Napoli a 26 anni e Marianucci ci arriva a 20. Lo step da Empoli a Napoli è grande, Marianucci avrà bisogno di tempo, ma arriverà molto lontano. L’anno prossimo il Napoli farà 20 partite in più e tutti i calciatori troveranno più spazio. So che Conte vuole ragazzi intelligenti e grandi lavoratori e sotto questo punto di vista Marianucci è perfetto".