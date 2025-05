Meret verso la permanenza: ad un passo l'annuncio del rinnovo

Alex Meret è sempre più vicino al rinnovo di contratto. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno ma la società sarebbe già al lavoro per prolungare la sua esperienza in Campania. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero uno sarebbe molto vicino alla firma e presto potrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale.

Il portiere ex Udinese infatti ha collezionato 35 presenze fra campionato e Coppa Italia incassando solamente 25 reti e chiudendo in 18 occasioni il match senza chinarsi in rete a raccogliere il pallone. Numeri importanti, numeri da rinnovo di contratto.