Zerbin, l'entourage: "Se il Venezia retrocede, torna a Napoli. Ma andrà via di nuovo"

vedi letture

Il procuratore Furio Valcareggi, nel corso dell'evento “Inside the sport” tenutosi a Coverciano, ha parlato del futuro di Alessio Zerbin, suo assistito ora al Venezia in prestito dal Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Adesso ho Zerbin che sta facendo bene a Venezia, poi vediamo come andrà. Se il Venezia retrocede torna a Napoli con cui ha altri 4 anni di contratto, altrimenti torneremo in azzurro anche se probabilmente andremo nuovamente via in quel caso".

Lo stesso Alessio Zerbin aveva parlato degli azzurri lo scorso 12 aprile: "Napoli contro Empoli? Hanno bisogno di vincere, se ci fanno un favore meglio, ma non dobbiamo guardare le altre, avendo passato un bel periodo al Napoli farò il tifo per loro indipendentemente dall'Empoli". Così si era espresso il classe 1999 che coi lagunari ha finora collezionato 14 presenze, realizzando un gol e un assist.