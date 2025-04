Ds Torino a Dazn: "Napoli su Milinkovic-Savic e Ricci? Felici di averli con noi"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro il Napoli: “Sicuramente è una bellissima serata, c'è tanta gente, cercheremo di fare il massimo come in tutte le partite. Vedo il futuro con ottimismo, parlavamo questa settimana del fatto che togliere il miglior attaccante a ogni club è una botta dura, il mister è stato bravo a trovare soluzioni differenti. Adesso abbiamo un buon organico, da migliorare in vista della prossima stagione".

Il rinnovo di Vanoli darebbe solidità al progetto? "Non voglio rispondere con retorica, ma noi abbiamo già solidità. C'è un anno di opzione, questo non sarà un problema. Il mister sta facendo un'ottima stagione, al termine ci vedremo col presidente per pianificare il futuro".

Milinkovic-Savic e Ricci molto richiesti? Dicono ci sia anche il Napoli. "Fa piacere perché Milinkovic-Savic è con noi da tanto, Ricci è cresciuto tantissimo in questi anni. Siamo molto felici di averli con noi".