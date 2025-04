Relevo - Il Napoli punta un altro scozzese: si lavora per Ferguson del Bologna

Nella scorsa finestra di mercato estiva il Napoli ha portato alle pendici del Vesuvio due centrocampisti scozzesi: Billy Gilmour e Scott McTominay. Ora gli azzurri puntano a un loro connazionale: Lewis Ferguson del Bologna. Come riporta Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, il ds Giovanni Manna segue con grande interesse il classe '99 ed è già a lavoro per tentare di portarlo al Napoli in estate.

La scheda tecnica di Lewis Ferguson.

Classe 1999, alto 181 centimetri e di piede destro. Dopo cinque stagioni nel campionato scozzese si è trasferito al Bologna nel 2022/23: i primi due anni sotto la guida di Thiago Motta si è distinto come trequartista-invasore, segnando ben 13 reti in 63 presenze. A fine 2023/24 ha riportato la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a saltare anche parte della stagione corrente: coi rossoblu di Vincenzo Italiano ha giocato 20 partite segnando solo una rete (da rigore), conseguenza della sua posizione arretrata nei due in mediana dove ha funzioni principalmente di costruzione e interdizione.