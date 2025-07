Ag. Zerbin annuncia: "Può andare via in pochi giorni, c'è già la formula"

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Angelozzi del Cagliari è stato determinante per la crescita di Zerbin, lo prese a Frosinone quando veniva dalla Pro Vercelli in Serie C. Di Francesco, che ora è a Lecce, l’ha voluto a Venezia e l’ha fatto giocare quasi sempre da titolare. Ci sono anche altre società che si son fatte vive con noi e col Napoli, poi vedremo. Il mercato cambia ogni giorno, ci sono sempre novità.

Zerbin è un giocatore adulto e se non ha la possibilità di ritagliarsi uno spazio nel Napoli è giusto che vada a giocare altrove. L’esperienza di Venezia gli ha fatto benissimo, ma Zerbin può fare un ulteriore salto di qualità. Ci sono situazioni nelle quali si può ragionare su un prestito con obbligo legato alla salvezza del club che lo prenderebbe. Col Napoli c’è completo allineamento. Credo sia un’operazione che si possa chiudere anche in pochi giorni. L’anno scorso Conte, il 30 di agosto, mise il veto alla sua cessione. Il Pisa? Il direttore lo conosce da molti anni, mi ha chiesto Zerbin e me l’ha chiesto in ogni sessione di mercato”.