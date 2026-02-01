Ultim'ora Napoli-Alisson Santos, Rai: "E' del Napoli! Stamattina il via libera. Sfumati Juanlu e Zappa"

Nel corso del TgR Campania, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sulle trattative del Napoli: "Diamo l'ufficialità, Alisson Santos da oggi è un giocatore del Napoli. Domani effettuerà le visite mediche a Villa Stuart. Confermo anche le cifre: 3 milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Stamattina, non appena Paolo Busardò, che oltre ad essere di Sulemana faceva parte anche dell'entourage che ha intermediato per Lookman per l'Atletico Madrid, insieme a Pablo Cosentino e Leo Rodriguez, ha detto a Manna che il nigeriano era d'accordo con l'Atletico, il Napoli ha messo in pista una trattativa che già aveva concluso due giorni fa. Si è quindi passati agli aspetti formali con Alisson Santos. Il suo agente José Rodriguez da Valencia è volato a Lisbona per raggiungere il giocatore, probabilmente sbarcherà insieme a lui domani a Villa Stuart.

Per quanto riguarda il terzino, viste le buone notizie su Di Lorenzo, non è un infortunio gravissimo. Il Napoli potrebbe anche non investire in quel ruolo. C'è stato un tentativo con Zappa, solo attraverso il suo procuratore Beppe Riso, mai col Cagliari. Ma è tutto sfumato perchè il club sardo vuole l'obbligo e non il diritto di riscatto. C'è la Fiorentina sul terzino. Sfumato anche Juanlu Sanchez, che resta a Siviglia".