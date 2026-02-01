Mollato dal Napoli, Zappa si avvicina alla Fiorentina: svelata la formula

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, rivelatosi meno grave del previsto, potrebbe avere ripercussioni sulle strategie di mercato del Napoli. Nelle scorse ore, infatti, il club azzurro si era immediatamente mosso per cautelarsi, temendo uno stop lungo del proprio capitano e chiedendo informazioni al Cagliari per Gabriele Zappa. Il quadro clinico più rassicurante ha però cambiato gli scenari, spingendo gli azzurri a defilarsi e a raffreddare la pista.

Zappa resta comunque un nome in uscita dal Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, la Fiorentina avrebbe mostrato un forte interesse per il terzino, che potrebbe approdare in Toscana con la formula del prestito, accompagnato da un riscatto legato alla permanenza dei viola in Serie A.