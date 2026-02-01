Ufficiale
Alisson-Santos parte dalla panchina! Le formazioni di Sporting-Nacional
Lo Sporting Lisbona non vuole fermarsi e punta a continuare a mettere pressione sul Porto capolista, sfruttando il fattore campo dell’Estádio José Alvalade. Nel match valido per la 20ª giornata del campionato portoghese, in programma alle ore 19:00, i biancoverdi ospiteranno il CD Nacional, chiamato anche a riscattare il pesante 1-4 subito all’andata.
Alisson Santos, obiettivo di mercato del Napoli, non è stato scelto nell'undici titolare. L’esterno offensivo brasiliano classe 2003, ormai sempre più vicino al trasferimento in azzurro, partirà dalla panchina.
O nosso 1️⃣1️⃣ inicial para hoje 📋 #SCPCDN pic.twitter.com/Kk9xGVOW7k— Sporting CP (@SportingCP) February 1, 2026
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
Redazione Tutto Napoli.netLiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com