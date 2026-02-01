Ufficiale

Alisson-Santos parte dalla panchina! Le formazioni di Sporting-Nacional

Oggi alle 18:10Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Lo Sporting Lisbona non vuole fermarsi e punta a continuare a mettere pressione sul Porto capolista, sfruttando il fattore campo dell’Estádio José Alvalade. Nel match valido per la 20ª giornata del campionato portoghese, in programma alle ore 19:00, i biancoverdi ospiteranno il CD Nacional, chiamato anche a riscattare il pesante 1-4 subito all’andata.

Alisson Santos, obiettivo di mercato del Napoli, non è stato scelto nell'undici titolare. L’esterno offensivo brasiliano classe 2003, ormai sempre più vicino al trasferimento in azzurro, partirà dalla panchina.