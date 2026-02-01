Ultim'ora Napoli-Alisson Santos, Romano conferma: "He were go!", i dettagli dell'affare

Alisson Santos è pronto a vestire la maglia del Napoli: l’operazione con lo Sporting è ormai definita, con accordo raggiunto e scambio di documenti attualmente in corso. Dopo l’intesa verbale trovata due giorni fa, i contatti tra i club hanno portato rapidamente alla fase conclusiva, confermando la volontà degli azzurri di chiudere senza ulteriori rinvii. Un’operazione seguita con attenzione e costruita passo dopo passo.

L’affare si basa su un prestito da 3 milioni di euro con successivo acquisto fissato a 15 milioni. Nonostante l’interesse concreto di altri due club, che avevano provato a impostare la trattativa con la stessa formula, è stato il Napoli a spuntarla. La dirigenza partenopea ha lavorato per settimane, convincendo lo Sporting e il giocatore, e riuscendo così ad assicurarsi il talento brasiliano. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.