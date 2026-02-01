Goretzka vuole firmare con un nuovo club prima del Mondiale: c’è anche il Napoli

vedi letture

Leon Goretzka guarda già al futuro e vorrebbe definire il proprio destino il prima possibile. Il centrocampista tedesco, secondo quanto riportato dalla Germania e dal giornalista Florian Plettenberg, ha intenzione di restare al Bayern Monaco fino alla scadenza naturale del contratto per poi lasciare il club a parametro zero in estate, ma con l’obiettivo di firmare con una nuova squadra prima del Mondiale, che rappresenta la sua priorità assoluta.

Sul mercato l’interesse non manca. L’Atlético Madrid è fortemente intenzionato a puntare su di lui come free agent, mentre dall’Italia arrivano segnali concreti soprattutto da Milan e Napoli, che stanno monitorando attentamente la situazione. Goretzka, inoltre, non chiude le porte a un possibile trasferimento in Premier League, campionato che lo affascina. Le prossime settimane potrebbero quindi essere decisive per chiarire il suo futuro.