Allegri-Napoli, è tutto pronto! Romano: "Risolto col Milan, a breve la firma"

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Calciomercato Napoli, ad un passo l'annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Dopo la risoluzione con il Milan, a breve la firma in azzurro

È tutto pronto per l'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli. Dopo un'attesa durata quasi un mese, il tecnico livornese è arrivato oggi ad un accordo con il Milan per la risoluzione del contratto: da allenatore libero, potrà finalmente firmare per il club azzurro. Quali tempistiche? Ormai si attende l'ufficialità a breve, come riportato anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Massimiliano Allegri firma come nuovo allenatore del Napoli, accordo blindato e confermato. Allegri aveva accettato di firmare per il Napoli già un mese fa, prima della finale di Champions League: il processo per lasciare il Milan è ora completato, con il tecnico italiano pronto a metterci la firma a breve. Contratto risolto con il Milan, ora il Napoli può procedere".