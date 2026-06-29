Khalaili-Napoli, dal Belgio: non solo Inter, la concorrenza arriva anche dalla Premier

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts: "Il clima è cambiato un po' per De Bruyne e Lukaku. Le prime partite non sono state buone. Ma non dobbiamo pensare che diventeremo campioni del Mondo. De Bruyne aveva una rabbia e una frustrazione. Questo è il vero Kevin. Abbiamo avuto segnali dall'interno della squadra belga, c'erano delle critiche esagerate. Kevin voleva dimostrare di non essere anziano, come dipinto dai media. Romelu e Kevin sono tra i leader del gruppo, hanno parlato senza allenatore per dire ai ragazzi di voler dimostrare qualcosa contro la Nuova Zelanda e ci sono riusciti. De Bruyne è diventato il più anziano a segnare in un Mondiale per la nazionale Belgio. Contro il Senegal sarà un'altra partita. I pericoli contro il Senegal? Vediamo cosa farà il ct Garcia. Non penso che Lukaku giocherà dal primo minuto. Se De Bruyne ha paura dopo l'ultimo infortunio? Ha fame e vuole dimostrare qualcosa. Il problema è nella sua testa. Deve arrabbiarsi. Sa che non deve dimostrare nulla a 35 anni, ha fatto una carriera brillante.

Le ultime su Khalaili? Dall'Union Saint-Gillois abbiamo appreso da domenica che l'Inter ha cominciato a prendere contatti con il club. Il Napoli è sul giocatore già da settimane. L'Inter può essere un avversario del Napoli per questo giocatore. C'è ancora il Tottenham e si parla anche di Newcastle. Non sappiamo se il giocatore preferisca il Napoli o l'Inter. Pensiamo che non andrà per le lunghe perché l'Union è già andato sul mercato per sostituirlo"