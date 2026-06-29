Niente Como per Vergara: il Napoli lavora al rinnovo di contratto
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Il Napoli, dopo aver declinato le avance di Bournemouth, Tottenham, Atalanta e Como, è pronto a far firmare ad Antonio Vergara il prolungamento fino al 2032 con un importante ritocco dell’ingaggio. Una mossa che spazza via le sirene di mercato nei confronti del gioiellino di Frattamaggiore, che De Laurentiis ha voluto trattenere a tutti i costi, rivela Tuttosport.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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