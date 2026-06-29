Gila-Napoli, da Roma: "Si andrà per le lunghe! Lucca? Gattuso lo prenderebbe subito"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Carlo Roscito: "Mario Gila? Per Mario servono 25-30 milioni. Andrà per le lunghe questa storia. A Formello dicono che non è in vendita, ma la trattativa c'è. Non è in vendita a prezzo di saldo. Siamo a fine giugno e questo prezzo a fine luglio può anche abbassarsi. Anche se Lotito è disposto a perderci per una questione di principio. Nel frattempo, la Lazio sta cercando profili alternativi a Gila. Il pericolo del Napoli è l'Atalanta. Perché hanno la forza economica. Per Sarri è una malattia lavorare sulla difesa e partire da una garanzia come Gila, che conosce i movimenti, agevolerebbe di molto il suo lavoro.

Lucca e Rafa Marin? Gattuso prenderebbe subito Lucca, ma la piazza non è molto d'accordo. E forse nemmeno la società. Non penso che interessi troppo Rafa Marin. Gattuso andrebbe su Lucca, ha bisogno di un centravanti. È la priorità del mercato biancoceleste. Ratkov è arrivato per 13 milioni, non è stato mai schierato. La società vorrebbe rilanciarlo. Ha caratteristiche simili a Lucca e se non viene ceduto, è impossibile che arrivi il giocatore del Napoli. Vedo infattibile quest'operazione"