Ultim'ora Allegri-Napoli si sblocca definitivamente: l'annuncio di Zazzaroni

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Ivan Zazzaroni ha scritto sui social che Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: evidentemente tutto risolto col Milan.

La situazione legata alla risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri con il Milan e alla firma dell'allenatore livornese con il Napoli si sta sbloccando definitivamente. Ad annunciarlo è Ivan Zazzaroni tramite il proprio profilo Instagram: "Allegri è il nuovo allenatore del Napoli".