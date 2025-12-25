Voci dall'estero: il Napoli si inserisce nella corsa a Strand Larsen dei Wolves

vedi letture

Il Napoli si sarebbe inserito nella corsa a Jørgen Strand Larsen, attaccante norvegese in forza al Wolverhampton. Secondo quanto riportato dai media turchi, anche il club guidato da Antonio Conte sarebbe tra le squadre interessate al centravanti. La strada, però, si preannuncia tutt’altro che semplice.

La concorrenza è infatti molto folta: il Crystal Palace segue da vicino l’evolversi della situazione, mentre il West Ham starebbe già lavorando a un’offerta concreta in vista di gennaio. A complicare ulteriormente i piani c’è la valutazione fatta dai Wolves, che per lasciar partire il giocatore chiedono una cifra compresa tra i 50 e i 55 milioni di euro. Su Strand Larsen, inoltre, si registra l’interesse di altri club come Tottenham, Aston Villa e Borussia Dortmund, pronti a inserirsi nella corsa.