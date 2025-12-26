Napoli-Hojlund, Sky: nessun rischio e pericolo, il club è pronto a riscattarlo

Nonostante le voci e le notizie false circolate negli ultimi giorni, in casa Napoli non c’è alcun dubbio sul futuro di Rasmus Hojlund. Il club azzurro è pienamente soddisfatto del rendimento dell’attaccante danese e non considera minimamente a rischio l’operazione legata al suo riscatto. La fiducia nei confronti del giocatore resta totale, sia per quanto mostrato in campo sia per il suo potenziale di crescita.

La società è convinta di aver fatto la scelta giusta ed è pronta a esercitare il diritto di riscatto senza tentennamenti. Nessun allarme, dunque, né scenari nascosti dietro l’angolo: Hojlund rientra a pieno titolo nei piani presenti e futuri del Napoli, che intende puntare su di lui con decisione. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.