Norton Cuffy-Napoli, quanta concorrenza: un’altra big italiana lo ha messo nel mirino

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Si allunga la fila delle pretendenti a Brooke Norton Cuffy, terzino destro del Genoa abile soprattutto in fase di spinta, perfetto per fare il quinto ma, all'occorrenza, capace anche ad esprimersi ad alti livelli come esterno alto. Oltre alla corte di Inter, Napoli e diversi club della Premier, spunta anche la corte della Juventus.

Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira sui propri profili social, anche il club bianconero sarebbe pronto ad affondare il colpo, forte anche della grande conoscenza del giocatore del nuovo ds Marco Ottolini. Durante la sfida tra Genoa e Atalanta, nello scorso turno di campionato, allo stadio Ferraris di Genova era presente anche un osservatore della Juventus per monitorare il classe 2004.