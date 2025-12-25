Futuro segnato per tre azzurri a gennaio: l’indizio è chiaro

vedi letture

Il futuro di tre azzurri sembra ormai segnato e l’indizio arrivato nelle ultime ore appare piuttosto chiaro. Con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale del mercato invernale, in casa Napoli si iniziano a fare valutazioni su alcuni elementi della rosa che finora hanno trovato poco spazio. Tra questi ci sono Luca Marianucci, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Tre profili giovani, in cerca di continuità e pronti, con ogni probabilità, a lasciare temporaneamente il club già a gennaio.

A fare luce sul loro destino è stato Mario Giuffredi, agente dei tre calciatori, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha lasciato intendere chiaramente quale potrebbe essere il loro futuro: “Marianucci? Sapevamo che Marianucci a Napoli si catapultava in una situazione più grande di Empoli, come un triplo salto. Quindi metti in preventivo di poter giocare poco, ma per ambire a qualcosa di importante bisogna prendersi dei rischi. Marianucci è migliorato con Conte, è vero che piace al Torino. Tra qualche giorno faremo considerazioni in attesa di parlare con Manna ed il ragazzo per capire la destinazione migliore. Credo che il Napoli voglia darlo in prestito secco perché resta nei pensieri del club, magari per tornare in azzurro con sei mesi di attività alle spalle e con minutaggio.

Futuro Vergara e Ambrosino? Credo che valga lo stesso discorso di Marianucci. Il minutaggio è stato quello che è stato, hanno grandi qualità e vanno mostrate in campo. Nessuno fa carriera in panchina, possono andare ovunque gli venga cucito un vestito tattico adeguato per dimostrare il loro valore e magari poi tornare a Napoli”.