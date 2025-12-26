West Ham, anche Lucca nel mirino: tra le alternative un altro attaccante di Serie A

Il mercato degli attaccanti entra nel vivo e apre ufficialmente il “valzer delle punte”. Il Milan ha di fatto preso Niclas Füllkrug, centravanti classe 1993 di proprietà del West Ham, reduce da esperienze importanti in Bundesliga con Borussia Dortmund e Werder Brema. L’impatto con la Premier League, però, non è stato all’altezza delle aspettative, motivo per cui il club rossonero ha colto l’occasione per portarlo a Milano con la formula del prestito secco. Massimiliano Allegri spera di rilanciarlo almeno nel breve periodo, rimandando ogni valutazione su un eventuale riscatto ai prossimi mesi.

L’operazione Füllkrug costringe ora il West Ham a intervenire sul mercato in entrata. Gli Hammers sono alla ricerca di un nuovo centravanti e guardano con attenzione anche all’Italia, pur avendo come priorità profili già rodati in Premier League come Chris Wood del Nottingham Forest e Jørgen Strand Larsen del Wolverhampton. Nella short list del club londinese figurano però anche due nomi della Serie A: Valentin Castellanos della Lazio, che potrebbe essere disposto a cambiare aria dopo un rapporto mai davvero decollato con Sarri, e Lorenzo Lucca, arrivato al Napoli in estate per una cifra importante ma ancora lontano dal rendimento atteso. Un intreccio di nomi e strategie che promette di animare le prossime settimane di mercato. A riferirlo è SportMediaset.