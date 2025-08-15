Ultim'ora Altro colpo in prospettiva: dalla Turchia arriva il centravanti 2007 Ozcan

Il Napoli continua ad essere molto attivo anche sugli acquisti in prospettiva. L’ultimo è stato svelato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto e si tratta di Özder Özcan, punta centrale classe 2007 che arriverà in prestito con diritto di riscatto dai turchi dell’Igdir FK. La trattativa è verbalmente conclusa ed ora si passa alla formalizzazione dell’affare. Si tratta di un altro tassello per rinforzare ulteriormente la formazione Primavera.

