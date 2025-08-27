Ufficiale

Altro rinforzo per la Primavera: preso il centrocampista Olivieri dall'Empoli

Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Nuovo rinforzo per il Napoli. Attraverso il sito della Lega Serie A si apprende che il club azzurro ha depositato il contratto del giovanissimo Alessandro Olivieri, esterno di centrocampo classe 2007 che arriva dal settore giovanile dell'Empoli. Il ragazzo si aggregherà alla Primavera del Napoli che ha iniziato con una vittoria ed una sconfitta il campionato Primavera 1 dopo la promozione della scorsa stagione. 