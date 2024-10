Alvino smentisce i rumors: “Simeone e Raspadori sono incedibili!”

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, attraverso un post su X ha smentito alcuni rumors di mercato: “Il Napoli a gennaio non si indebolisce e non rafforza certamente una diretta concorrente. Simeone e Raspadori sono incedibili, restano in maglia azzurra per il piacere di restarci, consapevoli di essere parte integrante dell’avvincente progetto Conte, tutto ciò in barba ad improbabili offerte e sponsorizzazioni giornalistiche!”.