Ambrosino verso la Cremonese, novità su Cheddira: tre esuberi pronti a salutare
Il Napoli di Antonio Conte non è attivo solo sul fronte acquisti, ma lavora con intensità anche per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto. Con l'inizio del ritiro, i primi movimenti in uscita si stanno concretizzando, soprattutto nel reparto offensivo. Lorenzo Sgarbi ha già salutato Castel di Sangro per trasferirsi al Pescara, dove potrà maturare in un contesto che gli garantirà maggiore continuità.
Un altro attaccante, Giuseppe Ambrosino, è vicino a trovare una nuova sistemazione. Nelle prossime ore è previsto un incontro cruciale con la Cremonese per definire un prestito con diritto di riscatto che accontenterebbe tutte le parti in causa. Anche Walid Cheddira, rientrato dal prestito al Frosinone, è al centro di una vera e propria contesa: il centravanti marocchino, che ha raggiunto il ritiro azzurro, è un obiettivo concreto di Hellas Verona e Udinese.
