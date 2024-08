Amrabat-Napoli, da Milano: "Trattativa in corso, Conte lo voleva già all'Inter e al Tottenham"

Sofyan Amrabat potrebbe essere l'uomo che aspetta Antonio Conte per il rinforzare il centrocampo. Il centrocampista della Fiorentina sembra essere una trattativa calda in queste ultime ore di mercato.

A riguardo Nicolo Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Antonio Conte voleva già Sofyan Amrabat, quando era all'Inter e al Tottenham. Il centrocampista marocchino è molto apprezzato dall'allenatore di Napoli . Trattative in corso tra Napoli e Fiorentina".

Antonio #Conte already wanted Sofyan #Amrabat, when he was at Inter and Tottenham. The morrocan midifleder is very appreciated by #Napoli’s coach. Talks in progress between Napoli and #Fiorentina. #transfers