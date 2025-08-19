Anche il Napoli segue Krstovic, il Lecce fissa il prezzo: la cifra

Chi vuole Nikola Krstovic? La domanda è andata avanti più o meno per tutta la durata del mercato estivo e con ogni probabilità ci accompagnerà anche nelle due settimane che rimangono oggi per chiudere le danze dei trasferimenti. In questo momento, come se fosse una sorta di gatto di Schrodinger applicato al calcio, il centravanti montenegrino fluttua sospeso tra più maglie, tra le quali quella che ha vestito negli ultimi due anni, la giallorossa del Lecce.

Ha gli stessi colori la Roma che a lungo ha guardato a lui come rinforzo per l'attacco, ma si è vista fin qui frenata dal poco mercato in uscita di cui gode Dovbyk, che sarebbe l'indiziato a fargli posto. Continua tuttora a pensarci l'Atalanta, anche alla luce delle resistenze fatte dal Fulham per la cessione del brasiliano Santiago Muniz, ed è proprio la Dea la squadra di Serie A con le credenziali migliori per andare all'assalto nei giorni che rimangono.

Krstovic potrebbe fare al caso però anche del Napoli, alla ricerca di un sostituto in grado di non far rimpiangere Lukaku. Almeno per qualche mese. Magari potrebbe tornare alla carica il Milan, anche. Il Lecce, intanto, dà sempre la stessa risposta a tutte le varie squadre che si stanno approcciando per Krstovic: con 30 milioni di euro, può essere ceduto. Possibile che questa valutazione cali un po' con l'avvicinarsi alla deadline di fine mercato. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.