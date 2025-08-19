Anche il Napoli su Krstovic, il Lecce si cautela: individuato il possibile sostituto
Considera l’ormai quasi certa partenza di Nikola Krstovic, sul quale c’è anche il Napoli, il Lecce sembra deciso ad accelerare per il bomber serbo dello Charleroi Nikola Stulic che, però, costa ben più dei cinque milioni offerti inizialmente, informa la Gazzetta dello Sport.
Stulić, nato l'8 settembre 2001 a Sremska Mitrovica, Serbia, è un calciatore serbo con cittadinanza croata, che gioca come attaccante per lo Sporting Charleroi nella Jupiler Pro League belga. Alto 188 cm, destro di piede, è noto per la sua fisicità e abilità come punta centrale. Štulić cresce nel settore giovanile del Partizan Belgrado, dove esordisce in prima squadra il 14 giugno 2020, in una vittoria per 4-1 contro il Čukarički nella Superliga serba. Nel luglio 2020 firma il suo primo contratto professionistico con il Partizan, un accordo quadriennale. Nel gennaio 2022 si trasferisce al Radnički Niš, sempre in Serbia, dove continua a sviluppare le sue qualità di goleador. Il 31 gennaio 2023, Štulić approda allo Sporting Charleroi con un contratto fino al giugno 2026, per una cifra stimata di circa 750.000 euro.
