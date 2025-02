Anche il Napoli sul 2003 Bertola: lo Spezia già al lavoro per il sostituto

Lo Spezia è al lavoro per sostituire nella prossima stagione quel Nicolò Bertola che saluterà quasi certamente il club in cui è nato e cresciuto a parametro zero, visto il contratto in scadenza a fine stagione che non sarà rinnovato e le tante richieste provenienti dalla Serie A (Inter, Atalanta, Napoli e Juventus su tutte), anche se la società ligure nutre ancora un barlume di speranza di poter prolungare il suo contratto quantomeno per non perderlo senza incassare nulla.

Il nome nuovo per la difesa è quello di Marcel Ratnik, classe 2003 dell’Olimpia Lubiana dove in questa stagione ha collezionato 20 presenze nella massima serie slovena e 12 in Conference League, fra qualificazioni e fase a gironi, per un totale di 2771 minuti in campo. Lo riferisce Youth Scouting spiegando che il nazionale Under 21 sloveno, che un anno fa ha anche esordito in Nazionale maggiore, è seguito anche da due club esteri come gli inglesi del Norwich e i belgi dell’Union St. Gilloise.

Al momento si tratta solo di uno, fra tanti, dei giocatori seguiti dagli scout liguri per trovare il giusto erede di un calciatore che da quando è arrivato D’Angelo in panchina è diventato uno dei pilastri della difesa aquilotta con 16 presenze, e un gol, nella passata stagione e 21, con tre reti, in questa annata.