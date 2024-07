Anche il Napoli sulla stellina del Rennes Doué, pronta asta internazionale: i dettagli

L'attaccante esterno classe 2005 è stato sondato in queste settimane anche dal Napoli.

Tutti pazzi per la stellina Desire Doué. L'attaccante esterno classe 2005 sondato in queste settimane anche dal Napoli per migliorare l'organico a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte, ha la fila di pretendenti in vista della prossima stagione. Riferisce Tuttomercatoweb. Oltre ai partenopei, infatti, ci sono altri quattro grandi club pronti a puntare su di lui. Si tratta di Chelsea, Tottenham, PSG e Bayern Monaco.

Secondo quanto riporta L'Equipe, i parigini e i bavaresi hanno presentato offerti importanti per il talentuoso calciatore francese ma, al momento, non sono in pole position in questa asta di mercato. Tale posizione spetta invece a Blues e Spurs, che daranno vita ad un derby londinese per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Doué viene da un'ottima stagione nelle file del Rennes. Con il club francese ha collezionato 31 presenze in Ligue 1, mettendo a segno anche 4 gol. L'esterno offensivo classe 2005 ha avuto spazio anche in campo europeo, con 6 apparizioni in Europa League. Contro il Milan, nella sfida valida per i playoff, ha giocato dal primo minuto sia all'andata che al ritorno facendo in entrambi i casi una buona impressione. In estate dovrebbe arrivare il salto in una big: starà a lui non fallire questa importante occasione.