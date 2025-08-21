Anche l'Inter ora piomba sull'obiettivo azzurro Diouf: la richiesta del Lens

L'Inter si muove per rinforzare il centrocampo prima della chiusura del mercato e guarda anche a un obiettivo del Napoli. Il nome salito nelle ultime ore in cima alla lista dei desideri per la squadra di Chivu - riferisce Sportmediaset - è quello di Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens. Dopo il Napoli, anche il club nerazzurro ha individuato nel 22enne francese il profilo ideale per aggiungere qualità e fisicità alla mediana.

L'Inter - si legge - avrebbe intensificato i contatti con il club transalpino per cercare di chiudere l'operazione. La trattativa non si preannuncia semplice, dato che il Lens valuta il giocatore circa 25 milioni di euro. Su Diouf c'è l'intenzione di chiudere il prima possibile per non farsi scappare il giocatore. Se l'affare dovesse andare in porto, il direttore sportivo Ausilio si concentrerà successivamente sull'acquisto di un difensore centrale per completare la rosa.