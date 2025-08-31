Anguissa, gol e ora pure il rinnovo: il Napoli vuole blindarlo a lungo

Non solo mercato in entrata. Il Napoli si muove anche per tutelare i propri gioielli e, tra questi, la priorità sembra essere Frank Anguissa. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra ha già attivato l'opzione di rinnovo automatico del suo contratto, ma vuole fare di più. Il centrocampista camerunese ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per il club, sia con la sua solidità in mezzo al campo che con un inaspettato senso del gol. Dopo le 6 reti della scorsa stagione, Anguissa ha già lasciato il segno anche in questa nuova annata con la rete di ieri contro il Cagliari, confermando il suo valore e la fiducia che Antonio Conte ripone in lui.

Il tecnico salentino lo aveva spinto a dare un contributo maggiore in zona gol, e lui ha risposto presente. Per questo, la dirigenza è pronta a sedersi a tavolino con il suo entourage per discutere un nuovo accordo che sposti ancora più in là la scadenza. La trattativa dovrebbe partire dopo la chiusura del calciomercato, in modo da potersi concentrare totalmente su un'operazione considerata fondamentale per il futuro del Napoli.