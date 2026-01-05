Anguissa verso il rientro spinge lontano un altro azzurro: può andare in prestito in A

Anguissa verso il rientro spinge lontano un altro azzurro: può andare in prestito in A
Oggi alle 16:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il calciomercato del Napoli potrebbe subire una svolta nei prossimi giorni. C’è infatti attesa per il rientro di Frank Zambo Anguissa: dalle condizioni del centrocampista camerunense dipenderà buona parte delle strategie in mediana. Finora il club azzurro stava valutando l’inserimento di un nuovo centrocampista, ma un recupero rapido di Anguissa potrebbe ridimensionare le necessità di Conte.

In quest’ottica, secondo Il Mattino, il Napoli sta riflettendo anche sul futuro di Antonio Vergara. Il classe 2003, fermo contro la Lazio per un problema muscolare, è seguito da diversi club di Serie A: spetterà al giocatore scegliere la destinazione migliore per trovare continuità e minutaggio.

seguici su twitch