Arriva anche Zhegrova? La rivelazione a un dirigente: "Sono a un passo! Siamo ai dettagli"

Non solo Kevin De Bruyne, non solo l'assalto a Jonathan David, il Napoli potrebbe essere vicino a un altro colpo in vista della prossima stagione. Si tratta di Edon Zhegrova, esterno offensivo di proprietà del Lille, già trattato in passato dal club partenopeo.

Lo riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando di una confidenza fatta dall'esterno kosovare a un dirigente in un ristorante italiano a Lille: "Sono a un passo dal Napoli. I miei agenti sta sistemando gli ultimi aspetti", le parole del giocatore riportate dall'emittente.