Calciomercato Napoli, si valutano 6-8 nuovi acquisti. Sky: pronto il riscatto di Billing

Il Napoli sta tracciando un ambizioso progetto per il futuro. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno avviato nuovi contatti, allineando le loro visioni con un budget di circa 150 milioni di euro. L’obiettivo è di rinforzare la rosa con l'acquisto di 6-8 nuovi giocatori. Un aspetto cruciale sarà valutare eventuali cessioni e gestire i prestiti in corso, da Cajuste a Lindstrom. Il primo colpo - riferisce Sky Sport - dovrebbe essere Kevin De Bruyne, un tassello fondamentale per creare un Napoli sempre più competitivo.

Il club cerca anche un attaccante con caratteristiche simili a Lukaku, da alternare sulle varie competizioni, insieme a due esterni offensivi e almeno un terzino. Inoltre, si prevede di sostituire il centrale Rafa Marin che doveva lasciare Napoli già nell'ultimo mercato di gennaio. A centrocampo, è probabile il riscatto di Billing, contribuendo ulteriormente a un progetto che punta a rendere il Napoli una delle formazioni più forti in circolazione. Insomma, un grande lavoro da fare sul mercato.