Accostato al Napoli, Sané incontra il Bayern Monaco per il futuro: c'è un colpo di scena

Il Bayern Monaco muove i primi passi per blindare Leroy Sané. Nella giornata di mercoledì si è tenuto un incontro tra Pini Zahavi, rappresentante dell’esterno offensivo tedesco, e il direttore sportivo del club bavarese, Max Eberl. I toni del vertice sono stati descritti come “positivi”, anche se non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo per il prolungamento del contratto. Sané è attualmente legato al Bayern fino al 30 giugno 2025 e il club punta a prolungare l'accordo al fine di non perderlo a parametro zero.

La volontà della società è chiara: trovare l’intesa prima dell’inizio della nuova stagione, evitando che il calciatore entri nell’ultimo anno di contratto e sia esposto a possibili assalti da parte di altri club. L’ex Manchester City è stato infatti accostato con insistenza a due club di Premier League: Arsenal e Tottenham. Entrambe le londinesi seguono con attenzione l’evolversi della situazione, pronte ad approfittare di un eventuale stallo nei negoziati. In Italia il giocatore è stato accostato anche al Napoli. A riportarlo è Sky Deutschland.